Hırsızlık şüphelileri Manavgat'ta yakayı ele verdi - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelileri Manavgat'ta yakayı ele verdi

26.06.2022 09:46

Hırsızlık şüphelileri Manavgat'ta yakayı ele verdi Araçlarında demir kesme makası ve benzeri aletler bulundu Antalya'da polisten kaçarak, Aksu ve Serik ilçelerinde polisin dur ihtarına uymayan 3 hırsızlık şüphelisi, Çolaklı'da Bölge Trafik ekipleri tarafından durduruldu.

Hırsızlık şüphelileri Manavgat'ta yakayı ele verdi

Araçlarında demir kesme makası ve benzeri aletler bulundu

ANTALYA - Antalya'da polisten kaçarak, Aksu ve Serik ilçelerinde polisin dur ihtarına uymayan 3 hırsızlık şüphelisi, Çolaklı'da Bölge Trafik ekipleri tarafından durduruldu. Şahısların aracında hırsızlık yapmak için kullandıkları demir kesme makası ve benzeri aletler bulunurken, üst aramalarında sigara paketi içerisinde eroin maddesi ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibinde olan ve içerisinde 3 hırsızlık şüphelisinin bulunduğu 07 ALC 867 plakalı otomobilin, Aksu ve Serik ilçelerinde polislerin dur ihtarına uymayarak kaçtığı bilgisi Manavgat'ta güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliğine bağlı ekip, Çolaklı Süral kavşağında aldığı önlemin ardından aracı durdururken, araçta bulunanlardan 2'si yakalandı. Şahıslardan birisi ise olay yerinden kaçtı.

Şahıslar olay yerine gelen Çolaklı Jandarma Karakolu ekiplerince teslim alınırken, olay yerine şahısları takip etmekte olan Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geldi. Kısa bir süre sonra da kaçan 3. şüpheli yakalandı.

Şahısların üst aramalarında sigara paketi içerisinde eroin maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı, araçlarında ise hırsızlık yapmakta kullandıkları demir kesme makası, keski ve benzeri malzemeler ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından Çolaklı Jandarma Karakoluna götürülen U.A., H.B. ve Ş.O. isimli şüpheliler, haklarında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldıktan sonra kullandıkları araçla birlikte Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelileri Manavgat'ta yakayı ele verdi - Son Dakika

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