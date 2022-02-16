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Antalya'da hırsızlık yaptı, Bilecik'te yakalandı - Son Dakika

Antalya'da hırsızlık yaptı, Bilecik'te yakalandı

16.02.2022 12:55
Antalya'da hırsızlık yaptı, Bilecik'te yakalandı

Bilecik'te denetim yapılan polis ekipleri, Genel Bilgi Taramasında (GBT) 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Bilecik'te denetim yapılan polis ekipleri, Genel Bilgi Taramasında (GBT) 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent geleninde yaptığı GBT sorgusunda, daha önceden Antalya'da hırsızlık yapmış ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sinan K.'yi yakaladı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

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Genel Bilgi Tarama, Antalya, Bilecik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da hırsızlık yaptı, Bilecik'te yakalandı - Son Dakika


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