Antalya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı

6 saat önce

Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı, System.String[]

Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde iki aracın camlarının kırılarak iki hoparlör, iki teybin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen B.Ü. gözaltına alındı.

Başka bir hırsızlık olayında da Milli Egemenlik Mahallesi 9005 Sokak'ta park halindeki motosikleti çaldığı öne sürülen Y.Ş. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:52 Kaynak: AA
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