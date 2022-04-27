Antalya'da hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı Mersin'de yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı Mersin'de yakalandı

27.04.2022 11:40
Antalya'da hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı Mersin'de yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan zanlı Mersin'de gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan zanlı Mersin'de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ziynet eşyası ve para çaldığı ileri sürülen zanlının, araçla Mersin'e kaçtığı tespit edildi.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, zanlıyı Silifke ilçesinde yakaladı.

Üst aramasında çalıntı olduğu değerlendirilen 6 altın kolye, 3 bin 300 lira ve 65 avro ele geçirilen zanlı, işlemleri için Manavgat'a gönderildi.

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Jandarma, Manavgat, Antalya, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı Mersin'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı Mersin'de yakalandı - Son Dakika
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