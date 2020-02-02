Antalya'da hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya'da hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı

43 dakika önce

Antalya'da hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı, evde yapılan operasyonda ise diz üstü bilgisayar, tablet, telefon, yüzük, bileklik gibi 38 parça malzeme ele geçirildi.

Antalya'da hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Antalya'da hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı, evde yapılan operasyonda ise diz üstü bilgisayar, tablet, telefon, yüzük, bileklik gibi 38 parça malzeme ele geçirildi.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Manavgat ve Serik ilçeleri Asayiş Büro Amirlikleri ekiplerince, son günlerde kentte meydana gelen evden hırsızlık olaylarının aydınlatılması, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi yönünde çalışma başlatıldı.

Serik ilçesinde sabah saatlerinde Mehmet Yıldırım'a ait evin zilini çalan, kapının açılmaması üzerine tornavida ile kapının göbek kilidini kırmaya çalışan E. Ç, ev sahiplerinin durumu farketmesi üzerine yakalandı. Hakkında 9 suç kaydının bulunduğu belirlenen zanlının, Gaziantep Nizip Açık Cezaevinden izinli çıktığı, Manavgat'ta kapı göbeği kırarak 11 evden hırsızlık olayının da firari şüphelisi olduğu tespit edildi.

Zanlının üstünde yapılan aramada 3 tornavida, bir İngiliz anahtarı, 3 çorap ile havlu ele geçirildi.

Yapılan araştırmada E. Ç.'nin hırsızlık eylemlerini tek başına gerçekleştirmediğinin belirlenmesi üzerine, zanlının ve arkadaşlarının oturduğu eve operasyon düzenlendi.

Evde bulunan A. T. ile balkondan kaçmaya çalışan M. T. gözaltına alındı. Haklarında yapılan araştırmada da zanlıların farklı suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Evde yapılan aramada ise aralarında 4 diz üstü bilgisayar, 4 cep telefonu, tablet, taşlı yüzük, bileklik, kol saati gibi malzemelerin bulunduğu 38 parça eşya bulundu.

Gözaltına alınan 3 zanlının, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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