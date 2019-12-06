Son Dakika Haberleri: Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
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Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suç Araştırma Timi ve İstihbarat Şubesi ile koordineli olarak Boğazkent, Çandır ve Hacıosmanlar mahallelerindeki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yaptı.

Farklı adreslerden 6 kömür, 6 odun sobası ve 7 su dinamosu çaldıkları iddiasıyla M.Y. (33), İ.A.(29) ve N.T. (27) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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