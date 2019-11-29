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Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı
6 saat önce
Antalya'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:54 Kaynak: AA
Antalya'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kentte ev ve iş yerinden yapılan hırsızlıklık olaylarına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların çaldığı çok sayıda televizyon, cep telefonu, altın takı, matkap, bisiklet ve bilgisayar sahiplerine teslim edildi.
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