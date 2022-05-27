Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

27.05.2022 15:03

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir depodan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir depodan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Bozova Mahallesi'ndeki bir depodan 150 kilogram alüminyum malzeme ve 200 kilogram bakır kablonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptıkları çalışmalar kapsamında zanlılar M.A. ve Y.K'nin Muratpaşa ilçesinde olduğu belirlendi.

Operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

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AFYONKARAHİSAR - Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı AFYONKARAHİSAR - Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

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