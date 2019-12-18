Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Antalya'da farklı iş yerleri ve bir apartmanın bahçesinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Antalya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Antalya'da farklı iş yerleri ve bir apartmanın bahçesinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ilçede bir elektrikli bisikletin çalınması ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, "açıktan hırsızlık, güveni kötüye kullanma, kasten yaralama, kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf ve silahlı yağma" suçlarından kaydı bulunan G.Y'nin Baraj Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, bir tüfek, bir kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, 12 fişek ile 5 jel akü ele geçirildi.

Evdeki av tüfeği haricindeki diğer malzemelerin ise çalıntı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili G.Y, E.Y, U.Ç, M.S.U. ve suça sürüklenen çocuk S.K, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerinden U.Ç. ve M.S.U, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, G.Y., E.Y. ile S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden yaklaşık 9 bin lira değerinde 5 jel akünün, Baraj Mahallesi'ndeki bir iş yerinden kuru sıkı tabanca, 5 telefon ve 2 tablet bilgisayarın, Güneş Mahallesi'nde bulunan bir apartman bahçesinden de bir elektrikli bisikletin çalınması olaylarına karıştığı belirlendi.

Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi, 2 silah ise incelenmek üzere Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:28 Kaynak: AA
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