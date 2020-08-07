Antalya'da hırsızlık zanlısı 3 yabancı uyruklu tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da hırsızlık zanlısı 3 yabancı uyruklu tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Antalya'da hırsızlık zanlısı 3 yabancı uyruklu tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tarihi Kaleiçi civarında bir ülkenin turizm ataşesinin sırt çantasından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını yabancı uyruklu S.H, F.V. ve V.P'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, şüphelileri Kaleiçi saat kulesi civarında yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan eşyaların turizm ataşesine teslim edildiği öğrenildi.

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 19:17

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da hırsızlık zanlısı 3 yabancı uyruklu tutuklandı - Son Dakika
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