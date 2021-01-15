Antalya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde demir çaldığı iddiasıyla yakalanan bir kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda Kürüş Mahallesi'ndeki bir inşaattan 5 ton inşaat demiri ile Serik Belediyesine ait rögar kapaklarının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Alınan eşkal doğrultusunda kimliği belirlenen M.G. (29) yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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