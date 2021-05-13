Antalya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde 4 evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu eşkali belirlenen H.C. (25) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının çaldığı belirtilen elektronik eşyaların bir kısmı bulunarak, sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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