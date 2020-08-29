Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece; sahiller doldu (2) - Son Dakika

ALANYA'DA PLAJLARA AKIN

Akdeniz Bölgesi'nde çöl sıcaklarının etkisi yaşanırken Alanya'da da termometreler 35 dereceyi gösterdi. Nem oranı yüzde 70 olarak ölçülen Alanya'da sıcaktan bunalan turistler, plajlara akın etti. Kleopatra ve Damlataş plajlarını dolduranlar, denizde yüzerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar ise kumda oynayarak, keyifli vakit geçirdi.