Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece; sahiller doldu - Son Dakika

Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece; sahiller doldu (2)

ALANYA'DA PLAJLARA AKIN

Akdeniz Bölgesi'nde çöl sıcaklarının etkisi yaşanırken Alanya'da da termometreler 35 dereceyi gösterdi. Nem oranı yüzde 70 olarak ölçülürken sıcaktan bunalan yerli ve yabancı birçok turist plajlara akın etti. Hafta sonu sıcak havanın da etkisiyle kendilerini Kleopatra ve Damlataş plajlarına atanlar, denizin ve güzel havanın tadını çıkardı. Çocuklar kumda oyunlar oynayarak eğlenirken, büyükler de hem denizde hem de plajda güneşlenerek keyif yaptı.

'ALANYA'YA KORKMADAN GELEBİLİRSİNİZ'

Türkiye'ye tatile gelen ve daha önce 4 kez geldiğini belirten Rus Angela Soboleva (25), Alanya'yı çok sevdiğini söyledi. Soboleva, "Alanya'da koronavirüsle ilgili tüm tedbirler var. Korkmadan gelebilirsiniz. Ben bugün geldim ve 4 senedir geliyorum. Alanya'yı seviyorum" dedi.

'BU SENE 1 AĞUSTOS'U DÖRT GÖZLE BEKLEDİM'

Kışları Moskova'da, yazları İstanbul ve Alanya'da geçiren Mehmet Kalaycık (63), Rusya'daki insanların Türkiye'ye gelmeyi dört gözle beklediğini ve 1 Ağustos öncesine kadar sürekli Türkiye'yle ilgili bazı gazetelerin anti propaganda yaptığını söyledi. Kalaycık, "Bu sene 1 Ağustos'u dört gözle bekledim. Aynı şekilde Türkiye'ye tatil yapmaya gelmek isteyen Rusların da yüzde 90'ının bu istekte olduğunu çok iyi biliyorum. Ama bir ara Rusya'da antipropaganda gibi bir şey oluşturuldu. 'Türkiye'de koronavirüs önlemleri hiç yeterli değil, hiç tedbirler alınmıyor' şeklinde bir şeyler vardı. Ben o arada tesadüfen 1-8 Ağustos arası Türkiye'de oldum. Döndüm tekrar geldim. O aradaki gözlemimi söylersem, Rusya'da maske takanların sayısı yüzde 40-50'dir. Aynı gözlemimi buraya entegre ettiğimde yüzde 80-90 olarak görüyorum. Tabii ki plajlarda, kafelerde bu olamaz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIĞINI SÖYLÜYORLAR'

Rusya'da ve Türkiye'de tatil yapan Rus vatandaşlarının, buradaki uygulamalardan daha memnun olduğunu belirten Kalaycık, "Çalışanlarımızdan birisi Soçi'ye tatile gitti. Bir de Türkiye'ye tatile gelenler var. Tamamen anti propaganda olduğunu söylüyorlar. Yani Soçi'deki uygulamayı, Türkiye'deki uygulamayı gördüklerinde, Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını söylüyorlar. Bu düşüncedeler" diye konuştu.