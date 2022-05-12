Antalya'da Hollanda Kral Günü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da Hollanda Kral Günü resepsiyonu düzenlendi

12.05.2022 22:35
Antalya'da Hollanda Kral Günü resepsiyonu düzenlendi

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Türkiye ile ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek "Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı ziyaretle çok iyi olan ilişkilerimiz perçinlenmiş oldu.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Türkiye ile ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek "Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı ziyaretle çok iyi olan ilişkilerimiz perçinlenmiş oldu." dedi.

Hollanda'da her yıl Kral Willem Alexander'in doğum günü olan 27 Nisan'da ülkenin birçok kentinde kurulan sahnelerle kutlanan "Kral Günü" kapsamında, Antalya'da Lara bölgesinde bir otelde resepsiyon düzenlendi. Törende, Büyükelçi Kwaasteniet, Hollanda vatandaşlarına yönelik yaptığı başarılı hizmetler nedeniyle Antalya Fahri Konsolosu Savaş Titiz'e "Kraliyet Nişanı" taktı.

Kwaasteniet, yaptığı konuşmada, Hollanda'nın Milli Günü'nün 27 Nisan Kral'ın doğum günü olduğunu belirterek salgın nedeniyle Kral Willem Alexander'in iki yıldır doğum gününü evde ailesiyle kutlamak zorunda kaldığını söyledi. Bu yıl geleneksel kutlamalara dönülebildiğini anlatan Kwaasteniet, "Antalya'da geç bir tarih olsa da güzel bir programla Kral'ın doğum gününü kutluyoruz." diye konuştu.

Hollanda-Türkiye ilişkilerinin iyi olduğuna değinen Kwaasteniet, şunları kaydetti:

"İki ülkenin Dışişleri Bakanları arasındaki iletişim kusursuz. Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı ziyaretle çok iyi olan ilişkilerimiz perçinlenmiş oldu. İki lider, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım hakkında konuştu. Salgın döneminde bile karşılıklı ticaret rakamları yükselerek 12 milyar dolar seviyesine ulaştı. 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefleniyor."

Antalya ve çevresinin de ticaret ve yatırım rakamlarına büyük katkı sağladığına işaret eden Kwaasteniet, turizm kenti Antalya'ya birçok Hollandalının tatil için gelmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

"Burası cazibe merkezi"

Kentin önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kwaasteniet, "Güneş, deniz ve kumun yanı sıra tarihi kazıları, antik kentler de ziyaret edilebilir, yürüyüş yapılabilir, dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız bu kadar yakın dağlara tırmanabilirsiniz. Burası cazibe merkezi. Türkiye'yi ziyaret eden Hollandalı turist sayısında umarım 2019 rakamlarını yakalarız." dedi.

Kwaasteniet, görev süresi dolduğu için ağustosta Türkiye'den üzülerek ayrılmak zorunda kalacağını belirterek Fahri Konsolos Titiz'in yüzlerce Hollandalı turiste gece gündüz yardım ettiğini, salgının başında tahliyelerine destek olduğunu anlattı.

Savaş Titiz de 2000'den bu yana Hollanda'nın Antalya Fahri Konsolosluk görevini yürüttüğünü, kraliyet nişanı verilmesinden onur duyduğunu kaydetti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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