Son Dakika Haberleri: Antalya'da Hollandalı Erkek Evinde Ölü Bulundu

Antalya'da Hollandalı Erkek Evinde Ölü Bulundu

30 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Hollandalı erkek, evinde ölü bulundu.

Antalya'da Hollandalı Erkek Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Hollandalı erkek, evinde ölü bulundu.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinde yaşayan 78 yaşındaki Hollandalı Marinus Bossers, bakıcısı tarafından yatak odasında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Bossers'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bossers'in cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:15 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor'da 8 İsim Kamp Kadrosunda Yer Almadı Hatay'da Çuvaldan El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Çıktı

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı Beşiktaş'ta Vagner Love ve Cyle Larin, Kamp Kadrosuna Alınmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 14:45:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Hollandalı Erkek Evinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]