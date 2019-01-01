Antalya'da Hollandalı Erkek Evinde Ölü Bulundu
30 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Hollandalı erkek, evinde ölü bulundu.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde yaşayan Hollandalı erkek, evinde ölü bulundu. Mahmutlar
Mahallesi'ndeki evinde yaşayan 78 yaşındaki Hollandalı Marinus Bossers, bakıcısı tarafından yatak odasında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekibi, Bossers'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Bossers'in cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:15 Kaynak: AA
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