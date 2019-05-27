Antalya'da Honamlı keçisi koruma altında

Genetik çeşitliliğin korunması ve evcil hayvan genetik kaynaklarının yok olmalarının önlenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca ülkesel çapta uygulanan Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi kapsamında Antalya'da yetiştirici elinde koruma altına alınarak geliştirilmesi planlanan Honamlı Keçisi...

Genetik çeşitliliğin korunması ve evcil hayvan genetik kaynaklarının yok olmalarının önlenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca ülkesel çapta uygulanan Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi kapsamında Antalya'da yetiştirici elinde koruma altına alınarak geliştirilmesi planlanan Honamlı Keçisi Islah Projesi umut vaat ediyor.



Honamlı Keçisi son yıllara kadar genel olarak Kıl Keçisi tabiri içinde yer almaktaydı. Ancak son birkaç yıldır kıl keçisinden çok farklı morfolojik ve verim özelliklerinin olduğu fark edilerek, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Tarafından yeni bir keçi ırkı olarak tescil edildi. Honamlı Yörükleri tarafından yetiştirilen ve bu yörük aşireti tarafından günümüze kadar korunmuş olan, adını da yörüklerden alan bu keçi ırkı ağırlıklı olarak Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'nın Akdeniz'e bakan yamaçlarında yetiştiriliyor. Maki bitki örtüsünün yaygın olduğu alanlarda daha yaygın olarak bulunuyor. Erkekleri 80-100 kilo, dişileri 65-75 kilo canlı ağırlığa ulaşıyor. Oğlakları 5-6 aylık dönemde 25 kilogram karkas et veriyor.



Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen geliştirme amaçlı 2 ayrı projede 12 İlçede 77 yetiştirici ve 12.600 honamlı keçisi yer alıyor. Proje kapsamında saf yetiştirme ve seleksiyona dayalı olarak yetiştirici koşullarında hayvan genetik kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi amaçlanıyor. Tarımın insan beslenmesi için olduğu kadar kültürün de ayrılmaz bir parçasıdır. Honamlı isminin de bir Yörük aşiretinden gelmesi de bunu savı kanıtlar niteliktedir. Bu tarz projelerin sahip olduğumuz doğal zenginliklerin korunarak gelecek nesillere ulaşmasında önemli bir yeri vardır. İl müdürlüğü olarak tarımın her alanında olduğu gibi biyoçeşitliliğin korunmasında da çalışmalarımızı uzman kurumlarla işbirliği içinde sürdürüyoruz" denildi.



Yine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa yürütülen Honamlı Keçisi Yerinde Koruma Projesinde yer alan 2 yetiştirici ile honamlı keçisinin saf olarak yetiştirilmesi ve korunması sağlanıyor. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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