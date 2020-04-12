Antalya'da hoparlörlerden

Antalya'nın Serik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşlara moral olması için belediye hoparlöründen "memleketim" şarkısı çalındı.

Serik Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşların motivasyonlarını yüksek tutmak için belediye hoparlöründen müzik çaldı.

Vatandaşlar, belediye hoparlörlerinden çalan "memleketim" parçasına balkon ve pencerelere çıkarak alkışlarla ritm tuttu.

Bazı vatandaşlar ise evlerinin ışığını yakıp söndürerek, cep telefonlarının ışığını yakarak müziğe eşlik etti.

Belediye ekipleri, parçanın bitimi sonrası havai fişek gösterisi gerçekleştirdi.