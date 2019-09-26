Antalya'da Horeca sektörünün büyük buluşması

Türkiye'nin en büyük HORECA buluşması Antalya Fuar ve Kongre Merkezinde ANFAŞ tarafından gerçekleştirilecek.



ANFAŞ her geçen yıl katılımcıları için daha verimli olanaklara imkan sağlayan, Türkiye'nin en büyük HORECA buluşmasını 31. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 27. ANFAŞ Food Product Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ile eş zamanlı olarak 2020 yılının 15 ile 18 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirecek. Bölgenin en prestijli fuarı olan ve yurt içi ve yurt dışından gelen sektör profesyonellerine ev sahipliği yapacak olan dev organizasyon; uluslararası ziyaretçilere ev sahipliği yapacak. Bu buluşmayla birlikte ANFAŞ, otel, restoran ve bar yöneticileri ile yüz yüze görüşme imkanı sunmasının yanı sıra, konaklama ve ağırlama sektörüne hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının satın alma yetkililerine de ulaşma imkanlarına fırsat tanıyarak, mevcut müşteri ilişkilerini güçlendirmek isteyenler için yeni iş bağlantılarını sağlayacak. Otel yetkilileri, satın alma yetkilileri, mimarlar, mühendisler, müteahhitler, restoran, bar ve kafeterya işletmecileri, alışveriş merkezleri, hipermarketler, zincir marketler, dernekler, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi ulusal ve uluslararası sektörün profesyonellerini, Türkiye'nin en büyük ve en önemli fuarlarında bir araya getirecek.



ANFAŞ ayrıca dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da üst düzey turizm döngüsünü yaygınlaştırmak ve ticari katkılarla kentin ekonomik gücünü yaymak için yurt içinde olduğu kadar, uluslararası iş birlikteliklerini artıracak yurt dışı tanıtım çalışmalarına da ağırlık veriyor. - ANTALYA