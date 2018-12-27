Antalya'da Hortum

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde denizde hortum çıktı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde denizde hortum çıktı.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde deniz üzerinde oluşan hortum Selinus Sahili'ne ulaştı. Hortum, sahildeki kafeteryalarda hasara yol açtı.



Olay yerine gelen Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, iş yerinde incelemelerde bulundu.



Hortumun ardından ilçede etkili olan sağanak ve dolu da hayatı olumsuz etkiledi.

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