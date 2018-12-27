Antalya'da Hortum
38 dakika önce
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde denizde hortum çıktı.
Antalya
'nın Gazipaşa
ilçesinde denizde hortum çıktı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi
'nde deniz üzerinde oluşan hortum Selinus Sahili'ne ulaştı. Hortum, sahildeki kafeteryalarda hasara yol açtı.
Olay yerine gelen Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik
, iş yerinde incelemelerde bulundu.
Hortumun ardından ilçede etkili olan sağanak ve dolu da hayatı olumsuz etkiledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:45 Kaynak: AA
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