Son Dakika Haberleri: Antalya'da hortum
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da hortum

49 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yayla şenlikleri sırasında çıkan hortumun yıktığı çadırların altında kalarak yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da hortum, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde yayla şenlikleri sırasında çıkan hortumun yıktığı çadırların altında kalarak yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşkavak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 1660 rakımlı Kızılova Meydanı'nda beşinci kez düzenlenen Kızılova Yayla Şenlikleri sırasında hortum oluştu.
Şenlik alanında kısa süreli etkili olan hortum nedeniyle yıkılan çadırların altında kalan 5'i kadın 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçe merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Yıkılan çadırlar ekiplerce kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:00 Kaynak: AA
Antalya, Alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçinde hasta olan ambulansın, cayır cayır yandığı anlar kamerada Medusa başını kaçırdılar Antalya'da Kırgız genç sokak ortasında öldürüldü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB'deki borç iddiasına yanıt!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 17:49:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da hortum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]