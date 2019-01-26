Son Dakika Haberleri: Antalya'da Hortum: 5 Yaralı

Antalya'da Hortum: 5 Yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı.

Antalya'da Hortum: 5 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı.

Salur Mahallesi'nde etkili olan yağış ve hortum, seralar ile tarım arazilerine zarar verdi. Hortum nedeniyle Suriyeli oldukları belirtilen 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan Antalya kent merkezinde de kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

Kuvvetli yağış nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki Boğaçayı Deresi taştı. Çakırlar mevkisindeki köprü, suların üzerinden aşması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:25 Kaynak: AA

Salur, Kumluca, Antalya, Güncel
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