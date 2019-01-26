Antalya'da hortum: 5 yaralı
1 saat önce
Kumluca'da meydana gelen hortum nedeniyle sera ve tarım alanları da zarar gördü, 5 kişi yaralandı.
Kumluca
'da meydana gelen hortum nedeniyle sera ve tarım alanları da zarar gördü, 5 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:33
Hortum Faciasının Ardından Acı Hasat
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