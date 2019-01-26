Son Dakika Haberleri: Antalya'da hortum: 5 yaralı

Antalya'da hortum: 5 yaralı

1 saat önce

Kumluca'da meydana gelen hortum nedeniyle sera ve tarım alanları da zarar gördü, 5 kişi yaralandı.

Antalya'da hortum: 5 yaralı, System.String[]
Kumluca'da meydana gelen hortum nedeniyle sera ve tarım alanları da zarar gördü, 5 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:33 

Kumluca, Ekonomi
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