Son Dakika Haberleri: Antalya'da Hortum: 5 Yaralı

Antalya'da Hortum: 5 Yaralı

54 dakika önce

Antalya'da hortum: 5 yaralı Hortumda seralar zarar gördüANTALYA - Antalya'nın Salur Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan hortumda 5 kişi yaralandı.

Antalya'da hortum: 5 yaralı
Hortumda seralar zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Salur Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan hortumda 5 kişi yaralandı.
Salur Mahallesi'nde etkili olan hortumda seralar zarar gördü. Seralarda bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Finike'nin Hasyurt Mahallesi'nde de hortum bir seraya zarar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:08 Kaynak: İHA

Sabah, Salur, Antalya, 3. Sayfa
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