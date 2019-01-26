Antalya'da Hortum: 5 Yaralı
54 dakika önce
Antalya'da hortum: 5 yaralı Hortumda seralar zarar gördüANTALYA - Antalya'nın Salur Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan hortumda 5 kişi yaralandı.
Antalya
'da hortum: 5 yaralı
Hortumda seralar zarar gördü
ANTALYA - Antalya'nın Salur
Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan hortumda 5 kişi yaralandı.
Salur Mahallesi'nde etkili olan hortumda seralar zarar gördü. Seralarda bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Finike
'nin Hasyurt
Mahallesi'nde de hortum bir seraya zarar verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:08 Kaynak: İHA
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