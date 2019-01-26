Antalya'da Hortum: 5 Yaralı
44 dakika önce
Antalya'nın Salur Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan hortumda 5 kişi yaralandı.
Antalya
'nın Salur
Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan hortumda 5 kişi yaralandı. Salur Mahallesi'nde etkili olan hortumda seralar zarar gördü. Seralarda bulunda 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Finike
'nin Hasyurt
Mahallesi'nde de hortum bir seraya zarar verdi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
Antalya'daki Hortum Sonrası Kaybolan Buse'nin Küpesi ve Çantası Bulundu
Hortum Faciasının Ardından Acı Hasat
Antalya'yı Yeniden Hortum Felaketi Vurdu: 3'ü Çocuk, 5 Kişi Yaralandı
Hortum Felaketinin Yaşandığı Antalya'da Hayat Durdu! İşte İlk Görüntüler