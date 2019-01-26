Son Dakika Haberleri: Antalya'da Hortum: 5 Yaralı

Antalya'da Hortum: 5 Yaralı

44 dakika önce

Antalya'nın Salur Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan hortumda 5 kişi yaralandı.

Antalya'da Hortum: 5 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Salur Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan hortumda 5 kişi yaralandı. Salur Mahallesi'nde etkili olan hortumda seralar zarar gördü. Seralarda bulunda 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Finike'nin Hasyurt Mahallesi'nde de hortum bir seraya zarar verdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Sabah, Salur, Antalya, Güncel
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