Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü - Son Dakika

Antalya'da etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar sonrası çıkan hortum ağaçları kökünden söktü. Bir site bahçesi ve yanındaki çocuk parkı savaş alanına döndü.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki bir site içerisinde ağaçlar, şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yola ve sitenin hemen yanı başında bulunan çocuk parkındaki oyun alanlarının üzerine devrildi. O sırada bölgeden geçen birinin olmaması olası faciayı engelledi. Olay sebebiyle yol tamamen trafiğe kapatılırken çocuk parkında bulunan oyuncak ve banklar da hasar meydana geldi.

"HORTUM ÇIKTI VE BOMBA GİBİ BİR SES GELDİ"

Olay sırasında evinde oturan Halil Doğan, "Şiddetli yağmur devam ederken hortum geldi. Çocuk parkı ve site içerisindeki ağaçları yıkıp devirdi. İçerden dışarı çıkamadık, Korktuk, bomba patlar gibi bir ses geldi. Site içindeki ve parkta yaklaşık 60 ağaç zarar gördü" dedi.

"ALLAH KORUDU"

Site sakini Emre cengiz ise aniden bomba sesine benzer bir ses geldiğini ve balkondaki malzemelerimizi tutmaya çalışırken ağaçların devrildiğini gördüğünü söyledi. Korkup aşağı indiğini söyleyen Cengiz, "Aşağısı yukarıdan göründüğünden daha kötüydü. Üç tane ağaç yola devrildi. Parkta ağaçlar devrildi bizim sitemizin bahçesindeki ağaçlar kökünden söküldü. Burada tek şükrettiğimiz can kaybına ve mal kaybının yaşanmaması oldu. Burası sürekli işlek bir yol buradan sürekli araçlar geçer, kendimiz de buradan araçlarımızla geçeriz çok büyük tesadüf. Allah korudu cümlesinin tam anlamıyla karşılığı bu " ifadelerini kullandı.

(Gazi Taş/İHA)