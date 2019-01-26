Antalya
'da hortum böyle görüntülendi
Denizde oluşan hortum karaya çıkmadan kayboldu
ANTALYA - Antalya'da bu sabah saatlerinde Akdeniz
açıklarında ortaya çıkan hortum denize ulaşmadan etkisini kaybetti.
Bugün sabah saatlerinde Konyaaltı
ilçesi Sarısu mahallesi civarında bir amatör kamera tarafından görüntülenen hortum kısa süreli korkuya sebep oldu. Sabaha karşı Kumluca
ilçesi Salur
mahallesinde ortaya çıkan ve bir serayı yerle bir edip 3'ü çocuk 5 kişinin hafif şekilde yaralanmasına sebep olan hortumun ardından ikinci hortum Antalya açıklarında göründü. Deniz üzerinde bir anda beliren hortum yaklaşık 2 dakika sonunda karaya ulaşmadan etkisini kaybedip kayboldu.
Meteoroloji uyarmıştı
Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü Antalya ve çevresinde beklenen şiddetli yağmur
ve fırtına karşısında vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.
Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Antalya çevrelerinde görülecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün öğle saatlerine kadar il merkezi ve batı ilçelerinde, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden Pazar günü sabah saatlerine kadar doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-110 kg/metrekare) olması ve yağışla birlikte rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."