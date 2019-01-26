Son Dakika Haberleri: Antalya'da Hortum Böyle Görüntülendi

Antalya'da Hortum Böyle Görüntülendi

2 saat önce

Antalya'da hortum böyle görüntülendiANTALYA - Antalya'da bu sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi.

Antalya'da hortum böyle görüntülendi

ANTALYA - Antalya'da bu sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:23 Kaynak: İHA

Akdeniz, Sabah, Antalya, 3. Sayfa
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