Antalya'da Hortum Böyle Görüntülendi
2 saat önce
Antalya'da hortum böyle görüntülendiANTALYA - Antalya'da bu sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi.
Antalya
'da hortum böyle görüntülendi
ANTALYA - Antalya'da bu sabah saatlerinde Akdeniz
açıklarında ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:23 Kaynak: İHA
Antalya'da Denizde Çıkan Hortum Görüntülendi
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