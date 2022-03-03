Antalya'da fırtına, caminin minaresini yıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da fırtına, caminin minaresini yıktı

03.03.2022 00:31
Antalya'da fırtına, caminin minaresini yıktı

ANTALYA'da sağanak, fırtına ve hortumun etkili olduğu Serik ilçesinde, bir caminin minaresi yıkıldı.

ANTALYA'da sağanak, fırtına ve hortumun etkili olduğu Serik ilçesinde, bir caminin minaresi yıkıldı. Ev ve seralar hasar görürken, elektrik hatları koptu.

Serik ilçesi Çandır Mahallesinde saat 22.00 sıralarında etkili olan fırtına, hortum ve sağanak, bölgede hasara neden oldu. Çandır Mahallesi Merkez Camii'nin minaresi, cami müezzini Emin Uygun'a ait evin üzerine devrildi. O sırada evde bulunan müezzin Uygun, eşi ve 2 çocuğunu alarak evi terk etti.

Cami müezzini Emin Uygun, "Yaklaşık bir saat önce çıkan lodosta ailemle evdeyken bir uğultu ve ses geldi. Evin tavanı indi kalktı. Minarenin göçtüğünü anladım, hemen çocuklarımı alıp evden uzaklaştım. Herhangi bir can kaybı yok. Sadece evde maddi hasar meydana geldi. Minare komple indi, yarısı yerde yarısı evin üzerinde. Hala tehlike devam ediyor. Ev her an göçebilir. Biz uzaklaştık. Elektrikleri kestirdik" dedi.Serik Belediyesi Meclis Üyesi Ergüven Yılmaz, "Saat 22.00 sıralarında şiddetli bir yağmur ve fırtına geldi. Bir uğultu duyduk. Ben camiye yakın bir yerde oturuyorum. Minarenin yıkıldığını duyduk. Dışarı çıktığımda minarenin yıkıldığını gördüm. Daha sonra mahallemizi aracımla dolaştım. Bazı evlerin ve seraların yıkıldığını gördüm. Büyük bir afet atlattık. Can kaybı olmaması bizi mutlu etti ama çok hasar var" dedi.Hortumda prefabrik evi yıkılan Ali İhsan Nacak ise "Aşağıdan bir hortum geldi bir anda evi yerle bir etti. Evi daha yeni yaptırmıştık. İçerisinde oturan yoktu. Ev tamamen harabeye döndü. Seralarda zarar var. Bende yok ama amcamın serası ve halamın evinde ve seraları çöktü" dedi.

Hortum nedeniyle bölgede çok sayıda sera ve ev zarar gördü. Eski belediye binası önünde bulunan ağacın devrilmesi nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Serik-Çandır yolu üzerinde bulunan elektrik direkleri de devrildi, elektrik hatları koptu. Kopan kablolar nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.


Antalya'da fırtına, caminin minaresini yıktı
Antalya'da fırtına, caminin minaresini yıktı
Antalya'da fırtına, caminin minaresini yıktı
Antalya'da fırtına, caminin minaresini yıktı
YORUMLAR
500
Kar nedeniyle kapanan Isparta-Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı Kar nedeniyle kapanan Isparta-Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı Burdur'da şehirlerarası yollar 3 saat sonra trafiğe açıldı Burdur'da şehirlerarası yollar 3 saat sonra trafiğe açıldı

Antalya, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da fırtına, caminin minaresini yıktı - Son Dakika


Son Dakika
00:30 ABD'den Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarlar içeren savunma yardımı
00:25 Savaşın 15 günde biteceği öngörülmüş! Rus askerlerinin bıraktığı belgeler iddiaları güçlendirdi
00:20 Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi
00:13 Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
23:47 Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba
23:44 Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti
23:14 Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
22:39 Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi, Kayserispor yarı finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 00:45:24. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da fırtına, caminin minaresini yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement