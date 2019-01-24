Antalya'da hortum can aldı
1 saat önce
Yağış ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu, ağaçlar ile direkler devrildi, tabelalar uçtu.
Yağış ve fırtınanın etkili olduğu Antalya
'da Konyaaltı Sahili
'nde dev dalgalar oluştu, ağaçlar ile direkler devrildi, tabelalar uçtu. Kumluca
ve Finike
ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle de 1 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda sera zarar gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:27
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