Son Dakika Haberleri: Antalya'da hortum can aldı

Antalya'da hortum can aldı

1 saat önce

Yağış ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu, ağaçlar ile direkler devrildi, tabelalar uçtu.

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Yağış ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu, ağaçlar ile direkler devrildi, tabelalar uçtu. Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle de 1 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda sera zarar gördü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:27 

Finike, Kumluca, Konyaaltı Sahili, Antalya, Ekonomi
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