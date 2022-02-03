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ANTALYA'DA HORTUM ÇİLEK VE DOMATES SERALARINA ZARAR VERDİ - Son Dakika

ANTALYA'DA HORTUM ÇİLEK VE DOMATES SERALARINA ZARAR VERDİ

03.02.2022 11:43

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen hortum ve fırtına seraları yıktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen hortum ve fırtına seraları yıktı. Hortum anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Serik ilçesine bağlı Kadriye ve Çakallık mahallelerinde meydana gelen hortum ve fırtına seraların bulunduğu bölgede ilerlerken, domates ve çilek ekili seralarda zarara neden oldu. Bir süre ilerleyen hortum daha sonra gözden kayboldu. Hortum sonrası çiftçiler seralarında zarar tespiti yaptı. Hortumun seraların üzerinde bulunan naylonları uçurması ise yakında oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

'ÇİLEK VE DOMATES SERALARI ZARAR GÖRDÜ'

Hortumu cep telefonuyla görüntüleyen Bayram Gül, Hortumu evden görüp cep telefonuyla çekmeye başladım. Burada çilek seralarına zarar verirken, başka yerlerde domates seralarına zarar verdi. İçerideki ürünler daha toplanacaktı. Muşambalar açıldı, fırtına olduğu için tamir de yapılamıyor. Yağmur yağarsa daha çok zarar göreceğiz dedi.

'ÜRETİCİLERİMİZ ZARAR GÖRDÜ'

Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan, Hortum ve fırtınadan bazı üreticilerimiz zarar gördü. Zarar gören üreticilerimiz beni arayarak durumlarını bildirdi. Rüzgar ve yağmurun durmasından sonra üreticilerimizin zararlarını tespit ederek onlara yardımcı olmaya çalışacağız diye konuştu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Antalya'da rüzgarın hızını öğleden sonra azaltacağı kaydedildi.

ANTALYA'DA HORTUM ÇİLEK VE DOMATES SERALARINA ZARAR VERDİ
ANTALYA'DA HORTUM ÇİLEK VE DOMATES SERALARINA ZARAR VERDİ
ANTALYA'DA HORTUM ÇİLEK VE DOMATES SERALARINA ZARAR VERDİ

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Fırtına, Domates, Antalya, Hortum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA HORTUM ÇİLEK VE DOMATES SERALARINA ZARAR VERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANTALYA'DA HORTUM ÇİLEK VE DOMATES SERALARINA ZARAR VERDİ - Son Dakika
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