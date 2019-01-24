Son Dakika Haberleri: Antalya'da Hortum Hastane Otoparkında Bulunan Araçları Vurdu

Antalya'da Hortum Hastane Otoparkında Bulunan Araçları Vurdu

11 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan hortum hayatı felç etti.

Antalya'da Hortum Hastane Otoparkında Bulunan Araçları Vurdu, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan hortum hayatı felç etti. Hortum nedeniyle Kemer Devlet Hastanesi otoparkında bulunan yaklaşık 20 araç zarar gördü. Kemer-Antalya yolu ise devrilen ağaçlar nedeniyle kapandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde öğle saatlerinden sonra etkili olan hortum hayatı olumsuz etkiledi. Hortum nedeniyle Kemer Devlet Hastanesinin bazı bölümlerinin camları kırıldı. Hastane otoparkında bulunan 20'ye yakın araç zarar gördü. Vatandaşlar park halindeki bir aracın fırtınanın etkisiyle dereye sürüklendiğini ve içerisinde bulunan bir kadının ise vatandaşlar tarafından kurtarıldığını söyledi. Öte yandan Kemer-Antalya yolunun kenarında bulunan ağaçlar yerinden sökülerek yola devrildi. Bir süre trafiğe kapanan yolda belediye ekiplerinin çalışması devam ediyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:33 Kaynak: İHA

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