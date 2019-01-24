Antalya'da Hortum Hastane Otoparkında Bulunan Araçları Vurdu
1 saat önce
Antalya'da hortum hastane otoparkında bulunan araçları vurduANTALYA - Antalya'nın Kemer İlçesi'nde öğlen saatlerinde etkili olan hortum hayatı felç etti.
Antalya
'da hortum hastane otoparkında bulunan araçları vurdu
ANTALYA - Antalya'nın Kemer
İlçesi'nde öğlen saatlerinde etkili olan hortum hayatı felç etti. Hortum nedeni ile Kemer Devlet Hastanesi
otoparkında bulunan yaklaşık 20 araç zarar gördü. Kemer-Antalya yolu ise devrilen ağaçlar nedeni ile kapandı.
Antalya'nın Kemer İlçesi'nde öğlen saatlerinden sonra etkili olan hortum hayatı olumsuz etkiledi. Hortum nedeni ile Kemer Devlet Hastanesi'nin bazı bölümlerinin camları kırıldı. Hastane otoparkında bulunan 20'ye yakın araç zarar gördü. Vatandaşlar park halindeki bir aracın fırtınanın etkisiyle dereye sürüklendiğini ve içerisinde bulunan bir kadın ise vatandaşlar tarafından kurtarıldığını söyledi. Öte yandan Kemer-Antalya yolunun kenarında bulunan ağaçlar yerinden sökülerek yola devrildi. Yol bir süre trafiğe kapandı. Yolda belediye ekiplerinin çalışması devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:22 Kaynak: İHA
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