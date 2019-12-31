Antalya'da hortum iş yerlerine ve seralara zarar verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da hortum iş yerlerine ve seralara zarar verdi - Son Dakika

Antalya'da hortum iş yerlerine ve seralara zarar verdi

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki ayrı yerde çıkan hortum nedeniyle bazı iş yerleri, ev ve seralarda hasar oluştu.

Antalya'da hortum iş yerlerine ve seralara zarar verdi, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki ayrı yerde çıkan hortum nedeniyle bazı iş yerleri, ev ve seralarda hasar oluştu.

İlçede fırtına ve yağmur sonrası Doğançam Mahallesi Ulualan mevkisinde hortum meydana geldi. Söve ve boya imalatı yapılan bir fabrikanın çatısı çöktü, bazı parçalar etrafa saçıldı.

Aynı bölgede bir zeytinyağı fabrikasının camları kırıldı, çatısı çöktü, bir içecek firması ile düğün salonunda da hasar meydana geldi. Kızılağaç ve Kızılot mahallerinde ise bazı ev ve dükkanların çatısı, tabela ve şemsiyeler uçtu, bazı ağaçlar devrildi.

Hacıobası mevkisinde bir dükkana ve muz serasına zarar veren hortum, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hortumun önüne kattığı malzemeleri sürüklemesi ve oluşturduğu hasar yer alıyor.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, beraberindeki heyetle hortumdan zarar gören bölgede incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hortumdan beş mahallenin etkilendiğini ifade eden Yiğit, "Hortum nedeniyle can kaybı yaşanmaması sevindirici." dedi.

Lokantası zarar gören Mehmet Ali Şahin, restoranın personel barakasının yıkıldığını, 70 bin lira civarında zararları olduğunu aktardı.


Boya ve söve fabrikasının işletme müdürü Mehmet Arslan da iş makineleri ve birçok malzemenin zarar gördüğünü, yaklaşık 2 milyon lira zararları olduğunu belirtti.

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi
Antalya'daki gemi batığında heyecanlandıran buluş Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın çıktı Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı

Son Dakika Haberleri
20:10 ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi - Son Dakika
20:10 Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
20:10 Şanlıurfa metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
20:10 İçişleri Bakanlığı bürokratları yeni yılı görev başında karşılayacak - Son Dakika
20:10 Kırklareli Valisi Bilgin, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret etti - Son Dakika
17:53 Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:12:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da hortum iş yerlerine ve seralara zarar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]