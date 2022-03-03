Antalya'da hortum lüks villanın çatısını böyle uçurdu - Son Dakika
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Antalya'da hortum lüks villanın çatısını böyle uçurdu

03.03.2022 12:12

Antalya'da hortum lüks villanın çatısını böyle uçurdu Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde villa çatısının uçma anı ile hortum içinde kalan güvenlik kamerasının devre dışı kaldı Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam çıkan hortumda bir villanın çatısını uçtu.

Antalya'da hortum lüks villanın çatısını böyle uçurdu

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde villa çatısının uçma anı ile hortum içinde kalan güvenlik kamerasının devre dışı kaldı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam çıkan hortumda bir villanın çatısını uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde villa çatısının uçma anı ile hortum içinde kalan güvenlik kamerasının devre dışı kalması yer aldı.

Dün akşam saatlerinde Serik ilçesinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Çandır Mahallesi'nde çıkan hortumda bir caminin minaresi devrildi, Kadriye mahallesinde ise saat 21.30 sıralarında çıkan hortum lüks bir villanın çatısını uçurdu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hortumun çıkış anı ve villanın çatısının uçması anbean kaydedildi. Yine görüntülerde hortum anında güvenlik kamerasının sallanması ve bir süre sonra zarar görüp devre dışı kalması yer aldı.

Antalya'da hortum lüks villanın çatısını böyle uçurdu
Antalya'da hortum lüks villanın çatısını böyle uçurdu
Antalya'da hortum lüks villanın çatısını böyle uçurdu

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Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da hortum lüks villanın çatısını böyle uçurdu - Son Dakika


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