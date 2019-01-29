Son Dakika Haberleri: Antalya'da hortum riski uyarısı

Antalya'da hortum riski uyarısı

9 dakika önce

Antalya'da yarın ve perşembe günü sağanak, gök gürültülü sağanak yağış ile kıyı bandında hortum oluşma riski bulunduğu bildirildi.

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Antalya'da yarın ve perşembe günü sağanak, gök gürültülü sağanak yağış ile kıyı bandında hortum oluşma riski bulunduğu bildirildi. Vatandaşlar kuvvetli meteorolojik olaylara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:27 

Antalya, Ekonomi
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