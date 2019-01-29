Antalya'da hortum riski uyarısı
9 dakika önce
Antalya'da yarın ve perşembe günü sağanak, gök gürültülü sağanak yağış ile kıyı bandında hortum oluşma riski bulunduğu bildirildi.
Antalya
'da yarın ve perşembe günü sağanak, gök gürültülü sağanak yağış ile kıyı bandında hortum oluşma riski bulunduğu bildirildi. Vatandaşlar kuvvetli meteorolojik olaylara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:27
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