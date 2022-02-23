Antalya'da hortum seralara zarar verdi... Naylonları sıyırdı, demirleri eğdi geçti - Son Dakika
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Antalya'da hortum seralara zarar verdi... Naylonları sıyırdı, demirleri eğdi geçti

23.02.2022 11:16

Antalya'da hortum seralara zarar verdi.

Antalya'da hortum seralara zarar verdi... Naylonları sıyırdı, demirleri eğdi geçti

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortum seraların naylonunu sıyırdı, demirleri eğdi geçti.

Antalya'da iki gündür etkili olan yağışlı ve fırtınalı hava tarım alanlarına da zarar verdi. Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nden sabah saatlerinde geçen hortum ise bir çok seraya zarar verdi. Seraların üzerinden geçen hortum hem naylonları sıyırdı hem de demirleri büktü geçti. Bükülen demirler yağışla birlikte çöktü. Hortum cam seraları da kırdı. Hortumun kaldırdığı naylonlar elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonucu nakil hatlarının bir çoğu kırıldı. Üreticinin seralarının içinde yeşillik, domates ve salatalık olduğu görüldü.

Antalya'da hortum seralara zarar verdi... Naylonları sıyırdı, demirleri eğdi geçti
Antalya'da hortum seralara zarar verdi... Naylonları sıyırdı, demirleri eğdi geçti
Antalya'da hortum seralara zarar verdi... Naylonları sıyırdı, demirleri eğdi geçti

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Antalya, Hortum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da hortum seralara zarar verdi... Naylonları sıyırdı, demirleri eğdi geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da hortum seralara zarar verdi... Naylonları sıyırdı, demirleri eğdi geçti - Son Dakika
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