Antalya'da hortum seraları böyle vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da hortum seraları böyle vurdu

19.04.2022 16:04
Antalya'da hortum seraları böyle vurdu

Antalya'da hortum seraları böyle vurdu Hortum, sera demirlerini eğip yerinden söktü, ürünlere zarar verdi Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde görülen hortum, Denizyaka ve Denizkent Mahallelerinde seralara büyük ölçüde zarar verdi.

Antalya'da hortum seraları böyle vurdu

Hortum, sera demirlerini eğip yerinden söktü, ürünlere zarar verdi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde görülen hortum, Denizyaka ve Denizkent Mahallelerinde seralara büyük ölçüde zarar verdi.

Seraları zarar gören Mustafa Güler isimli vatandaş, hortumun ineklerini havaya kaldırıp bıraktığını söyledi. Manavgat Ziraat Odası Başkanı, Tarım İlçe Müdürü ve TARSİM Bölge Müdürü hortumdan zarar gören seralarda incelemelerde bulundu.

Manavgat'ın Denizyaka ve Denizkent Mahallelerinde sabah saatlerinde çıkan hordum, seralarda büyük ölçüde zarara yol açtı. Hortum, bazı seralarda sadece plastik örtüyü parçalarken, bazı seralarda ise demirlerin eğilmesine, yerinden sökülmesine ve ürünün zarar görmesine neden oldu. Hortum çıktığında serasının önünde inekleri otlaması için bağladığını belirten Mustafa Güler isimli üretici "Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Hortum denizden gelip seranın üzerini parçaladıktan sonra yeni bağlamış olduğum 2 ineği havaya kaldırdı ve bıraktı" dedi.

2 serasında büyük ölçüde zarar oluşan Mustafa Güler, TARSİM Sigortasının olmadığını belirterek "Buralar verasetliydi. Bunu da bahane edip sigorta yaptırmadım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok pişmanım" dedi.

10 dolayında üreticinin serasının hortumdan zarar gördüğünü belirten Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin "TARSİM Sigortası yaptıran vatandaşlarımız için hiçbir sorun yok. Zararları karşılanacak. Ama burada Mustafa amca gibi sigortası olmayanlar için yapılabilecek fazla bir şey yok. Eskiden sigorta öncesi kaymakamlıkta komisyon oluşturulur bir şekilde zarar görene destek verilirdi. Sigortanın ardından bu olay ortadan kalktı. Yine de kaymakam beyle görüşün elden gelen bir şey olursa yapmaya çalışacağız" dedi.

Antalya'da hortum seraları böyle vurdu

YORUMLAR
500
Turizm bölgesinde sit alanında bulunan otel belediye tarafından yıkıldı Turizm bölgesinde sit alanında bulunan otel belediye tarafından yıkıldı Son dakika haberi: Yangında hayatını kaybeden çiftin can dostlarına vefa ziyareti Son dakika haberi: Yangında hayatını kaybeden çiftin can dostlarına vefa ziyareti

Mustafa Güler, Manavgat, Antalya, Hortum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da hortum seraları böyle vurdu - Son Dakika


Son Dakika
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:55 Arjantin bu olayı konuşuyor! Tren hareket halindeyken raylara düşen kadının mucizevi kurtuluş anı kamerada
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakana isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:39 İrlanda'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen adam, hayatını kaybetti! Acılı ağabey estetik merkezini suçluyor
14:30 Taklit videolarıyla meşhur olan fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirdi: Yeni adı Melis!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 16:13:38. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da hortum seraları böyle vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement