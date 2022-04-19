Antalya'da hortum seraları böyle vurdu - Son Dakika

Antalya'da hortum seraları böyle vurdu

Hortum, sera demirlerini eğip yerinden söktü, ürünlere zarar verdi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde görülen hortum, Denizyaka ve Denizkent Mahallelerinde seralara büyük ölçüde zarar verdi.

Seraları zarar gören Mustafa Güler isimli vatandaş, hortumun ineklerini havaya kaldırıp bıraktığını söyledi. Manavgat Ziraat Odası Başkanı, Tarım İlçe Müdürü ve TARSİM Bölge Müdürü hortumdan zarar gören seralarda incelemelerde bulundu.

Manavgat'ın Denizyaka ve Denizkent Mahallelerinde sabah saatlerinde çıkan hordum, seralarda büyük ölçüde zarara yol açtı. Hortum, bazı seralarda sadece plastik örtüyü parçalarken, bazı seralarda ise demirlerin eğilmesine, yerinden sökülmesine ve ürünün zarar görmesine neden oldu. Hortum çıktığında serasının önünde inekleri otlaması için bağladığını belirten Mustafa Güler isimli üretici "Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Hortum denizden gelip seranın üzerini parçaladıktan sonra yeni bağlamış olduğum 2 ineği havaya kaldırdı ve bıraktı" dedi.

2 serasında büyük ölçüde zarar oluşan Mustafa Güler, TARSİM Sigortasının olmadığını belirterek "Buralar verasetliydi. Bunu da bahane edip sigorta yaptırmadım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok pişmanım" dedi.

10 dolayında üreticinin serasının hortumdan zarar gördüğünü belirten Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin "TARSİM Sigortası yaptıran vatandaşlarımız için hiçbir sorun yok. Zararları karşılanacak. Ama burada Mustafa amca gibi sigortası olmayanlar için yapılabilecek fazla bir şey yok. Eskiden sigorta öncesi kaymakamlıkta komisyon oluşturulur bir şekilde zarar görene destek verilirdi. Sigortanın ardından bu olay ortadan kalktı. Yine de kaymakam beyle görüşün elden gelen bir şey olursa yapmaya çalışacağız" dedi.