ANTALYA'DA HORTUM SERAYA ZARAR VERDİ - Son Dakika

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde ortaya çıkan hortum seraya zarar verdi. Seranın naylon örtüsünü parçalayıp, demir direğini yerinden söken hortum yaklaşık 35 bin liralık zarar oluşturdu.

Elmalı'ya bağlı Çukurelma Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan hortum İsmail Samanlı'nın serasını da vurdu. Hortum nedeniyle İsmail Samanlı'nın 1 hektar serasının bir bölümünde zarar oluştu. Seranın naylon örtüsü yırtılırken, metal iskeleti taşıyan direklerden biri yerinden söküldü.

Serada 35 bin lira civarında hasara neden olan hortum gözden kayboldu.