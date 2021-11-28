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Antalya'da hortum site bahçesini ve parktaki ağaçları kırıp kökünden söktü - Son Dakika

Antalya'da hortum site bahçesini ve parktaki ağaçları kırıp kökünden söktü

28.11.2021 16:44

Antalya'da hortum site bahçesini ve parktaki ağaçları kırıp kökünden söktü Çocuk parkı kullanılamaz hal geldi, site bahçesi savaş alanına döndü Olay sırasında evinde oturan Halil Doğan: "Korktuk, bomba patlar gibi bir ses geldi" Antalya'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağmur...

Antalya'da hortum site bahçesini ve parktaki ağaçları kırıp kökünden söktü

Çocuk parkı kullanılamaz hal geldi, site bahçesi savaş alanına döndü

Olay sırasında evinde oturan Halil Doğan: "Korktuk, bomba patlar gibi bir ses geldi"

ANTALYA - Antalya'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar sonrası çıkan hortum ağaçların kırılıp kökünden sökülmesine sebep oldu. Site bahçesi ve yanındaki çocuk parkında 30 civarında ağaç kırılıp devrildi.

Yeşil bahçe mahallesinde bir site içerisinde meydana gelen olayda ağaçlar, şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yola ve sitenin hemen yanı başında bulunan çocuk parkındaki oyun alanlarının üzerine devrildi. O sırada oradan geçen birinin olmaması olası faciayı engelledi. Olay sebebiyle yol tamamen trafiğe kapatılırken çocuk parkında bulunan oyuncak ve banklar da hasar meydana geldi.

"Hortum çıktı ve bomba gibi bir ses geldi"

Olay sırasında evinde oturan Halil Doğan "Şiddetli yağmur devam ederken hortum geldi. Çocuk parkı ve site içerisindeki ağaçları yıkıp devirdi. İçerden dışarı çıkamadık, Korktuk, bomba patlar gibi bir ses geldi. Site içindeki ve parkta yaklaşık 60 ağaç zarar gördü" dedi.

"Allah korudu cümlesinin tam anlamıyla karşılığı burası"

Site sakini Emre cengiz ise aniden bomba sesine benzer bir ses geldiğini ve balkondaki malzemelerimizi tutmaya çalışırken ağaçların devrildiğini gördüğünü söyledi. Korkup aşağı indiğini söyleyen Cengiz, " Aşağısı yukarıdan göründüğünden daha kötüydü. Üç tane ağaç yola devrildi. Parkta ağaçlar devrildi bizim sitemizin bahçesindeki ağaçlar kökünden söküldü. Burada tek şükrettiğimiz can kaybına ve mal kaybının yaşanmaması oldu. Site ve bahçede zararlar var ama onlar düzelir. Burası sürekli işlek bir yol buradan sürekli araçlar geçer, kendimiz de buradan araçlarımızla geçeriz çok büyük tesadüf. Allah korudu cümlesinin tam anlamıyla karşılığı bu " ifadelerini kullandı.

Antalya'da hortum site bahçesini ve parktaki ağaçları kırıp kökünden söktü
Antalya'da hortum site bahçesini ve parktaki ağaçları kırıp kökünden söktü
Antalya'da hortum site bahçesini ve parktaki ağaçları kırıp kökünden söktü
Antalya'da hortum site bahçesini ve parktaki ağaçları kırıp kökünden söktü

Halil Doğan, Antalya, Hortum, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da hortum site bahçesini ve parktaki ağaçları kırıp kökünden söktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da hortum site bahçesini ve parktaki ağaçları kırıp kökünden söktü - Son Dakika
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