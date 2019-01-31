Antalya'da hortum sonrası yürek burkan görüntü.

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15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti

Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var