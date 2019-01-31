Son Dakika Haberleri: Antalya'da Hortum Sonrası Yürek Burkan Görüntü.

Antalya'da Hortum Sonrası Yürek Burkan Görüntü.

1 saat önce

Antalya'da hortum sonrası yürek burkan görüntü.

Antalya'da hortum sonrası yürek burkan görüntü...Telef olan kuş, caretta caretta ve balıklar sahile vurdu

ANTALYA - Antalya'da geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına ve hortum felaketleri sonrası kıyıya ölü caretta caretta, kuş ve balıklar vurdu.
Antalya ve ilçelerini vuran hortum felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, o günler ve sonrasına ait görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya devam ediliyor. Son olarak dün Manavgat'ın Çenger Mahallesi yakınındaki sahile vuran onlarca ölü balık, iki caretta caretta ve bazı kuşları görenler şaşkınlığını izleyemedi. Özellikle bir caretta carettanın kabuğundaki parçalanma dikkat çekerken, ölen kuşların da balıkçıl olduğu görüldü.
Ölü hayvanları gören Ceren Gül, her gün geldiği sahilde karşılaştığı manzarayla şoke olduğunu söyledi. Gül, daha önceki fırtınalarda da benzer olaylara rastladığını belirtti.
Hayvanların, şiddetli fırtına ya da çevre ilçelerde çıkan hortum sonrası sahile vurduğu tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:53 Kaynak: İHA

Antalya, Güncel
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