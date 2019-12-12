Antalya'da hortum tatbikatı - Son Dakika
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Antalya'da hortum tatbikatı

6 saat önce

Antalya'da "Türkiye Afet Müdahale Planı" kapsamında olumsuz hava şartlarına karşı "Acil Durum Müdahale Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Antalya'da hortum tatbikatı, System.String[]

Antalya'da "Türkiye Afet Müdahale Planı" kapsamında olumsuz hava şartlarına karşı "Acil Durum Müdahale Tatbikatı" gerçekleştirildi. Son dönemde Antalya açıklarında daha sık görülmeye başlayan hortum riskine karşı hazırlanan senaryo gerçeği aratmadı.


Port Akdeniz'de son dönemde Antalya açıklarında daha sık görülmeye başlayan hortum riskine karşı tatbikat düzenlendi. Düzenlenen tatbikata, Antalya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, Deniz Limanı Mülki İdari Amiri Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Antalya Gümrük Müdürü Mehmet Keske ve Antalya Liman Başkanı Mustafa Yılmaz da bizzat katılım sağladı. AFAD koordinasyonu ve Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE, Antalya Liman Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Telekom Antalya İl Müdürlüğü, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Antalya Bölge Müdürlüğü, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ve Antalya Defterdarlığı katılımı ile düzenlenen "Acil Durum Müdahale Tatbikatı" toplam 2 saat sürdü. Senaryo gereği mendireğin önünden limana giren hortum, 1 numaralı rıhtımda bulunan liman vincini devirerek sürükledi, sürüklenen vinçte akaryakıt sızıntısına bağlı olarak yangın meydana geldi. Yine aynı hortum devamında yönetim binasından geçerek bina içerisindeki çalışanların yaralanmasına sebep oldu.


Koordinasyonun artırılması amaçlandı


Port Akdeniz Acil Müdahale Eylem Planı devreye sokularak gerek liman bünyesinde görevli acil müdahale ekiplerinden gerekse Acil Durum Destek Kuruluşlarından yardım alınarak senaryonun gerektirdiği müdahaleler ortaklaşa yapıldı. Olası bir fırtına-hortum anında yapılması gerekenler canlandırılarak meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi, beceri ve iletişim koordinasyonunu arttırmayı amaçlayan tatbikat, katılım sağlayan tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan genel değerlendirmelerin ardından son buldu. - ANTALYA

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
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