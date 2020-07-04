Antalya'da hortum toptancı halinde ortalığı birbirine kattı... Yaşanan o anlar kamerada - Son Dakika

Antalya'da hortum toptancı halinde ortalığı birbirine kattı... Yaşanan o anlar kamerada

Antalya'da hortum toptancı halinde ortalığı birbirine kattı.

Antalya'da hortum toptancı halinde ortalığı birbirine kattı... Yaşanan o anlar kamerada

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Dev şemsiyeler otomobillerin üzerine düştü, ortalık savaş alanına döndü

İnsanların ölümden döndüğü o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da biranda ortaya çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi. Sebze meyve halinde bulunan dev şemsiyeler hortumun şiddetiyle savrulup otomobillerin üzerine düştü, 20 esnaf şemsiyeyi güçlükle kaldırıp altındaki otomobili kurtardı.Hortuma dayanamayan dev şemsiye parçalanıp hızla sürüklenince aynı anda şemsiyenin çevresinde bulunanlar büyük tehlike atlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Akıl almaz olay Antalya'nın Serik ilçesi toptancı halinde yaşandı. Güneşin hakim olduğu öğle saatlerinde biranda ortaya çıkan hortum önüne gelen her şeyi uçurdu. Devrilen şemsiyeler otomobillerin üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar oluştu. Otomobilin çadırın altında kaldığını gören vatandaşlar yaklaşık 20 kişi olmalarına rağmen şemsiyeyi güçlükle kaldırıp altındaki aracın çıkmasını sağladılar. Aracın kurtarılmasının ardından şemsiye, rüzgarın etkisiyle parçalanıp savruldu. Bu sırada şemsiyenin çevresinde bulunan vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Hortumun dinmesiyle birlikte vatandaşlar hasar gören halde temizlik yaptı.

Hal esnaflarından İlyas Topçu. " Saat 12: 30 civarlarında dükkanda otururken birden aşağıdan gelen lodosla birlikte bir anda bir hortum oluştu. Şemsiye bir anda arabanın üstüne yıkıldı derken diğer şemsiyelerle birlikte birinin brandasını attı, çatının üzerine uçtu. Bir kaç araba zarar gördü. Şu anda durum sakin ama daha önce böyle bir olay yaşamadık. Şemsiyeleri kapatmaya bile fırsatımız olmadı her şey saniyeler içinde oldu" diye konuştu.

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:51 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da hortum toptancı halinde ortalığı birbirine kattı... Yaşanan o anlar kamerada - Son Dakika
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