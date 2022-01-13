Antalya'da hortum ve sağanaktan etkilenen seralarda hasar tespiti devam ediyor - Son Dakika

Antalya'daki hortum, fırtına ve sağanaktan etkilenen seralarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İl genelinde özellikle pazar ve pazartesi etkili olan sağanak nedeniyle seralarda su baskınları yaşandı. Hortum ve fırtına ise seralarda hasara neden oldu.

Antalya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Nazif Alp, AA muhabirine, fırtına, hortum ve sağanağın Alanya ve Kumluca'da etkili olduğunu söyledi.

Bölgede ilk günden itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanıldığını dile getiren Alp, "Ağırlıklı olarak Kumluca ve Alanya olmak üzere yaklaşık 2 bin dönümlük serada zarar tespit edildi. Alanya'da 6 mahallede 200 dönümde fırtına ve hortum nedeniyle seralarda hasar, 100 dönümde de su baskını belirlendi. Kumluca'da da 100 dönümde seralarda hasar, 1500 dönümde de su baskını yaşandı." diye konuştu.

Alp, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan meteorolojiden hava sıcaklığının düşeceği yönünde uyarı geldiğini belirten Alp, üreticilere zirai don konusunda seralarında gerekli önlemleri almaları yönünde çağrıda bulundu.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da kanal basması nedeniyle bazı seralarda su baskınları yaşandığını ifade etti.

Hasar oluşan seralarla ilgili sigorta yaptıran çiftçilerin TARSİM ile iletişime geçtiğini aktaran Karaca, "Üretimi etkileyecek çok ciddi bir hasar oluşmadı." diye konuştu.