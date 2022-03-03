ANTALYA'DA HORTUM; MEZARLIKTA HASAR MEYDANA GELDİ - Son Dakika
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ANTALYA'DA HORTUM; MEZARLIKTA HASAR MEYDANA GELDİ

03.03.2022 12:51

Gece saatlerinde Antalya Serik'te etkili olan hortum, mezarlıkta da hasara neden oldu.

Gece saatlerinde Antalya Serik'te etkili olan hortum, mezarlıkta da hasara neden oldu. Çandır Mahallesi'ndeki mezarlıktan geçen hortum nedeniyle mezarlık duvarı yıkıldı, ağaçlar mezarlar üzerine düştü. Çandır Mezarlığı'nı ziyaret eden Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Dün gece yaşadığımız şiddetli fırtına neticesinde belli bir güzergahta oluşan hortum vatandaşlarımızın seraları ve bazı konutlarına ciddi manada zarar verdi. Şu anda Tarım İlçe Müdürümüzle birlikte bu tespitler yapılıyor. Zarar gören konutlarla ilgili talimat verdik. Belediye çalışanı arkadaşlarımız her türlü gayreti gösteriyor. Can kaybının olmaması çok önemli. Mal kaybının da inşallah hep birlikte çözümünü bulacağız dedi.

'ÇOK ÜZÜLDÜK'

Mezarlığa gelen Nevzat Küçükkurt, Beldemizde epey hasar var ama Allah'ıma çok şükür bir can kaybımız yok. Allah daha beterinden saklasın. Mezarlıktakiler köylümüz olarak hep tanıdığımız insanlar. Mezarlığımız aşağı yukarı 70-100 dönüm arasında. Böyle görünce çok üzüldük. Onlar Allah'ın rahmetine kavuşmuşlar, cenaze olmuşlar ama bizim kalbimizde olan insanlar dedi.

HORTUM MEZARLIKTA HASAR OLUŞTURDU

İsmail Kel, 40 gün önce annesini kaybettiğini, bu nedenle mezarlığa ziyarete geldiğini belirterek, hortum nedeniyle mezarlıklara ağaçların devrildiğini anlattı. Kel, Minarenin yıkıldığını duydum. Elimizden geldiği kadarıyla yardım etmeye çalışıyoruz dedi.

ANTALYA'DA HORTUM; MEZARLIKTA HASAR MEYDANA GELDİ
ANTALYA'DA HORTUM; MEZARLIKTA HASAR MEYDANA GELDİ
ANTALYA'DA HORTUM; MEZARLIKTA HASAR MEYDANA GELDİ
ANTALYA'DA HORTUM; MEZARLIKTA HASAR MEYDANA GELDİ
ANTALYA'DA HORTUM; MEZARLIKTA HASAR MEYDANA GELDİ
ANTALYA'DA HORTUM; MEZARLIKTA HASAR MEYDANA GELDİ
ANTALYA'DA HORTUM; MEZARLIKTA HASAR MEYDANA GELDİ
ANTALYA'DA HORTUM; MEZARLIKTA HASAR MEYDANA GELDİ
ANTALYA'DA HORTUM; MEZARLIKTA HASAR MEYDANA GELDİ
ANTALYA'DA HORTUM; MEZARLIKTA HASAR MEYDANA GELDİ
ANTALYA'DA HORTUM; MEZARLIKTA HASAR MEYDANA GELDİ
ANTALYA'DA HORTUM; MEZARLIKTA HASAR MEYDANA GELDİ
ANTALYA'DA HORTUM; MEZARLIKTA HASAR MEYDANA GELDİ
ANTALYA'DA HORTUM; MEZARLIKTA HASAR MEYDANA GELDİ

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Enver Aputkan, Antalya, Çandır, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA HORTUM; MEZARLIKTA HASAR MEYDANA GELDİ - Son Dakika


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