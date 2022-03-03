Antalya'da hortum yıktı geçti (3) - Son Dakika
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Antalya'da hortum yıktı geçti (3)

03.03.2022 14:39
Antalya'da hortum yıktı geçti (3)

HORTUM AKSU'DA DA ZARARA YOL AÇTIAntalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde de etkili olan hortumun tarım arazilerine zarar verdiğini açıkladı.

HORTUM AKSU'DA DA ZARARA YOL AÇTI

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde de etkili olan hortumun tarım arazilerine zarar verdiğini açıkladı. Alp, "Bu alanda yaklaşık 1000 dönüm seramız yerle bir olmuş durumda. Son 20 yıldır hortumla yaşamaya alıştık. Çiftçimize çağrı yapıyorum TARSİM sigortasının gündemimizde olması gerekiyor. Çiftçinin domates, biber, patlıcan, salatalık ve muz seraları zarar gördü. Devletimizin bir an önce yaralarımızı sarmasını istiyoruz. Çiftçiler devletten para çekerek bunları yetiştirdi, bunların geri ödemesi var. Tarım il ve ilçe müdürlüklerimiz hasar tespit çalışmalarına başladı. Hortum oldu, bugün de soğuk başladı. Bu soğuk, kalan mahsulü de yakar öldürür. İçerideki ürünlerimiz heder olur gider. Gazipaşa, Alanya, Serik ve Aksu ilçelerinde hasar var. Serik'te Kadriye, Alacami, Çandır mahallelerimizde, Aksu'da Kurşunlu ve Fettahlı mahallelerimizde hasar tespiti var. 1000- 1500 dönüm gibi hasarımız var" diye konuştu.

MUZ SERASINDAKİ TÜM ÜRÜN TELEF OLDUKurşunlu Mahallesi'nde muz serası bulunan Nurdan Uzun, 2,5 milyon lira kredi çekerek muz serası oluşturduğunu anlattı. İlk ürünleri alamadan hortum nedeniyle ürünlerin telef olduğunu aktaran Nurdan Uzun, "Sözün bittiği yerdeyiz. Çiftçi olmazsa ülke olmaz. Biz destek bekliyoruz. İnanın bir şey diyemiyorum. Benim kendi çocuğum gibi baktığım seram. Yaklaşık 150 ton ürünüm vardı. 10 lirayla çarparsanız sadece ürünün parası. Şu an çelik ve plastik aksamı nedir, nasıl fiyat verirler bilmiyorum. Devletten destek bekliyoruz" dedi.İLK HASADI YAPAMAYACAKLARNurdan Uzun'un eşi Cüneyt Adem Uzun, "Muz üretiyorduk, ilk yılımızdı daha. İlk hasada yaklaşmıştık. 1 ay zamanımız vardı. Düzenli bakarak meyve bekliyorduk. Hortumdan dolayı zarar gördük. Şu an durum çok kötü. Rabbimden gelen bir şey ama yapacak bir şey yok. Beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.'ÇİFTÇİ 'ŞU AN BİTTİK' DİYOR'

Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Musa Dönmez ise, "Hortum geldi, mahallenin büyük kısmında hasar verdi. Allah'tan bu durum akşam olduğu için can kaybımız olmadı. Çiftçiler şu an bittik diyor. Tam sezon üstüydü. Hasat yapıyorlardı. Tamamen çiftçiler bitik vaziyette" dedi.


Antalya'da hortum yıktı geçti (3)
Antalya'da hortum yıktı geçti (3)
Antalya'da hortum yıktı geçti (3)
Antalya'da hortum yıktı geçti (3)
Antalya'da hortum yıktı geçti (3)
Antalya'da hortum yıktı geçti (3)
Antalya'da hortum yıktı geçti (3)
Antalya'da hortum yıktı geçti (3)
Antalya'da hortum yıktı geçti (3)
Antalya'da hortum yıktı geçti (3)
Antalya'da hortum yıktı geçti (3)
Antalya'da hortum yıktı geçti (3)
Antalya'da hortum yıktı geçti (3)
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Ziraat Odası, Kurşunlu, Hortum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da hortum yıktı geçti (3) - Son Dakika


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