Son Dakika Haberleri: Antalya'da Hortumun Ardından Ceviz Büyüklüğünde Dolu

Antalya'da Hortumun Ardından Ceviz Büyüklüğünde Dolu

1 saat önce

Antalya'da sabah saatlerinde yaşanan iki ayrı hortumun ardından bu kez ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Antalya'da Hortumun Ardından Ceviz Büyüklüğünde Dolu, System.String[]
Antalya'da sabah saatlerinde yaşanan iki ayrı hortumun ardından bu kez ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Doludan üretim alanları olumsuz etkilendi.

Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından Kumluca ve Aksu ilçesinde hortum çıktı. Hortumda çok sayıda kişi yaralandı. Bölgede etkili olan şiddetli yağmur zaman zaman yerini ceviz büyüklüğünde doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu özellikle Aksu ilçesinde cam ve naylon seralara zarar verdi. Vatandaşlar doluları tepsiye toplayarak fotoğrafladı.

Antalya'da kötü hava şartlarının yarın öğlene kadar devam edeceği tahmin ediliyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:09 Kaynak: İHA

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