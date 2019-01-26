Antalya'da Hortumun Ardından Ceviz Büyüklüğünde Dolu
1 saat önce
Antalya'da sabah saatlerinde yaşanan iki ayrı hortumun ardından bu kez ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
Antalya
'da sabah saatlerinde yaşanan iki ayrı hortumun ardından bu kez ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Doludan üretim alanları olumsuz etkilendi.
Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından Kumluca
ve Aksu
ilçesinde hortum çıktı. Hortumda çok sayıda kişi yaralandı. Bölgede etkili olan şiddetli yağmur zaman zaman yerini ceviz büyüklüğünde doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu özellikle Aksu ilçesinde cam ve naylon seralara zarar verdi. Vatandaşlar doluları tepsiye toplayarak fotoğrafladı.
Antalya'da kötü hava şartlarının yarın öğlene kadar devam edeceği tahmin ediliyor. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:09 Kaynak: İHA
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