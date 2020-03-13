Antalya'da hükümlü kadın kamyonetin camlarını kırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da hükümlü kadın kamyonetin camlarını kırdı - Son Dakika

Antalya'da hükümlü kadın kamyonetin camlarını kırdı

6 saat önce

Antalya'da hükümlü bir kadın kamyonetin camlarını kaldırım taşıyla kırdı.

Antalya'da hükümlü kadın kamyonetin camlarını kırdı, System.String[]

Antalya'da hükümlü bir kadın kamyonetin camlarını kaldırım taşıyla kırdı.


Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'ndeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yakınlarında bir kadının kamyonete zarar verdiği ihbarını alan polis ekipleri, 17 FY 442 plakalı kamyonetin camlarının kaldırım taşıyla kırıldığını tespit etti.


Olayın şüphelisi, Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı çalışan hükümlü T.B'yi (38) bankta otururken gözaltına aldı.

T.B'nin, Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı çalışan hükümlü İ.O, ile tartışması üzerine olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

İkili, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:02 Kaynak: AA
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