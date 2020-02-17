Antalya'da hükümlüler "Adalet Ormanı"na fidan dikti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da hükümlüler 'Adalet Ormanı'na fidan dikti - Son Dakika

Antalya'da hükümlüler "Adalet Ormanı"na fidan dikti

7 saat önce

Antalya'da denetimli serbestlik uygulaması kapsamındaki hükümlüler fidan dikti.

Antalya'da hükümlüler

Antalya'da denetimli serbestlik uygulaması kapsamındaki hükümlüler fidan dikti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen "Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi" dolayısıyla Kepez ilçesindeki Duacı Mahallesi'nde bulunan "Adalet Ormanı"nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, müdürlük çalışanları ile 15 denetimli serbestlik yükümlüsünün katıldığı etkinlikte, bin 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Açıklamada, son üç yılda fidan dikim etkinliklerinde denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 3 bin 861 fidanın dikildiği kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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